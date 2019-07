Comment choisir le bon écran solaire

En association avec

Avec les beaux jours arrive le soleil... et les dommages causés par une exposition répétée à ses rayons. Les conseils sont toujours les mêmes: éviter l’exposition entre 11h et 15h, ne pas fréquenter de salons de bronzage et, surtout, appliquer de l’écran solaire.



Puisque l’offre de soins solaires se multiplie en pharmacie, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Voyez comment faire le bon choix de produit.

L’ABC des UV

Le soleil émet des rayons ultraviolets essentiellement composés d’UVA et d’UVB. La couche d’ozone absorbe une partie de ces rayons, laissant toutefois 5% des UVB et 95% des UVA se rendre jusqu’à nous.

Présents à longueur d’année, même lors des temps gris, les UVA sont responsables du vieillissement prématuré et du développement de certains cancers cutanés. Ils pénètrent l’épiderme très profondément.

Les UVB, quant à eux, sont plus présents lors des journées ensoleillées. Ils pénètrent la peau de manière à causer des coups de soleil et de nombreux cancers de la peau.

Pour se protéger à la fois des UVA et des UVB, il vaut mieux opter pour un écran solaire à large spectre.

Le FPS

L’Association canadienne de dermatologie recommande d’appliquer un facteur de protection solaire, ou FPS, d’au moins 30.

Plus l’indice numérique augmente, plus la quantité de rayons bloqués est importante. Le FPS représente le rapport entre le temps requis pour que les rayons UV causent un coup de soleil avec ou sans protection solaire.

Si un coup de soleil prenait 5 minutes à se produire sur une peau non protégée, un écran solaire affichant un FPS 30 multiplierait ce temps par 30.

Même si vous utilisez un soin au FPS élevé, il faut en remettre souvent. En effet, les gens ont souvent l’impression qu’une protection dite «totale» est suffisante et négligent d’en réappliquer.

L’application

Pour profiter du beau temps en toute sécurité, appliquez de l’écran solaire sur tout le corps. Il est suggéré d’appliquer un soin conçu spécialement pour la peau du visage, comme elle est plus sensible et vulnérable aux rayons UV.

Attendez 30 minutes que l’écran ait bien pénétré l’épiderme avant de vous exposer au soleil.

Une autre couche est de mise si vous venez de transpirer ou de vous baigner. Une formule «résistante à l’eau» n’est pas nécessairement à l’épreuve de tout!

Répétez l’application toutes les deux heures environ.

Enfin, si vous comptez utiliser du chasse-moustique, mettez de l’écran solaire en premier lieu, attendez une vingtaine de minutes, puis vaporisez-vous d’insectifuge.

Quel filtre choisir?

Il existe deux types de filtres solaires : les physiques et les chimiques. Certains soins combinent même les deux types de filtres.

Habituellement, les filtres physiques (aussi appelés filtres minéraux) sont moins irritants que les filtres chimiques. Ils sont donc conseillés chez les enfants, étant souvent mieux tolérés.

En pharmacie, attardez-vous aux écrans portant les mentions «à large spectre» et « hypoallergène». À vous de choisir la formule qui vous sied le plus entre les lotions, les crèmes et les vaporisateurs.

Parce que meilleur écran solaire est celui que vous aurez envie d’appliquer!

Vous vous demandez quelle protection solaire vous convient le mieux? Consultez un professionnel de la santé de confiance, comme votre pharmacien ou votre pharmacienne.