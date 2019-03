Corey Hart se confie sur son histoire d'amour avec Julie Masse depuis 25 ans

Corey Hart a accordé une entrevue au magazine Échos Vedettes où il parle de son histoire d’amour avec Julie Masse, qui perdure depuis maintenant plus de vingt ans.

L’un des couples chouchous du Québec s’est toujours fait discret sur leur vie, mais Corey s’est récemment ouvert au sujet de sa relation avec sa douce.

BEN PELOSSE/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

«Julie et moi, ça fait 25 ans qu’on est ensemble. Avoir une vie de couple stable est difficile, peu importe le contexte, mais quand on évolue dans le milieu de la musique, je crois que les probabilités qu’un couple dure sont encore moins bonnes. Mais notre formule a marché, et je ne voudrais rien y changer», souligne le chanteur en entrevue.

C’est en partie grâce à leur volonté commune de se retirer du monde artistique pour fonder leur famille que le couple a réussi à survivre malgré leur mode de vie atypique.

«Je suis très chanceux d’avoir rencontré Julie. L’amour qu’on a maintenant est incroyable. Pour nous, c’était la bonne décision de nous retirer du milieu de la musique et d’élever nos enfants», affirmer Corey Hart.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Les tourtereaux partagent d’ailleurs la scène dans le cadre de la tournée canadienne, qui s’arrêtera à Québec le 6 juin et à Montréal le 15 juin!

