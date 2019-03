Ce resto du Plateau sert désormais des œufs bénédictine au poulet au beurre durant le brunch

Bonne nouvelle pour les «bruncheux» montréalais, le resto India Rosa vient tout juste de s’associer avec Le Passé Composé afin d'offrir des brunchs indiens savoureux.

Le restaurant India Rosa, situé sur l’avenue du Mont-Royal, se spécialise en cuisine indienne et en cocktails.

Si jusqu’ici l’établissement n’avait pas encore de menu brunch, c’est parce qu’il voulait unir ses forces avec l’une des meilleures adresses de brunchs en ville: Le Passé Composé.

C’est donc le chef propriétaire du Passé Composé, Arnaud, qui a entrepris de créer des plats décadents pour l'India Rosa.

On retrouve au menu des assiettes d'œufs bénédictine au poulet au beurre, des œufs chana masala et des beignets de naan roulés dans le sucre brun et les épices indiennes.

Les brunchs de l'India Rosa sont offerts le samedi et dimanche entre 10 h et 15 h.

India Rosa

1241 avenue Mont-Royal Est, Montréal

