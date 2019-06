Drake toujours au top

Drake continue d’enchaîner les records et confirme son statut de légende dans le milieu musical!

Il est en effet devenu dernièrement l’artiste ayant récolté le plus de chansons classées dans le top 40 du célébrissime Billboard Hot 100. Le chanteur canadien a actuellement à son actif 95 chansons figurant dans ce top des meilleures ventes, surclassant Elvis Presley (81 chansons) ou encore The Beatles, Jay-Z et Rihanna (50 chansons chacun).