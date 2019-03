TURCOTTE (née BISIER)

Armandine



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Armandine Bisier Turcotte, survenu à Terrebonne, le 11 mars 2019, à l'âge de 88 ans. Elle était la fille de feu M. Alfred Bisier et de feu Mme Valeda Dupont. Elle part rejoindre son époux M. Fernand Turcotte, son petit-fils Philippe et ceux qu'elle aime.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Anne) et Lucie (Yves), sa petite-fille Isabelle, son arrière-petit-fils Émile, ainsi que plusieurs proches parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 16 mars 2019 de 12h30 à 14h30. Une liturgie de la Parole suivra, dès 14h30, en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en son honneur à la Fondation Marche de l'Espoir pour la SP.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de Armandine Bisier.