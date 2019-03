Encore beaucoup d'entraves routières ce week-end

Les travaux routiers vont encore donner du fil à retordre aux automobilistes qui circuleront ce week-end sur l’île de Montréal, notamment dans le secteur de l’échangeur Turcot, qui sera à éviter, et ce, à partir de jeudi soir.

Selon le ministère des Transports, les conditions de circulation seront difficiles dans et aux abords de l’échangeur Turcot, et plus encore vendredi aux heures de pointe et samedi durant le jour.

C’est que l’autoroute 15 sud sera fermée pour une «durée exceptionnelle», a-t-on mentionné, par communiqué, ainsi que trois bretelles, dès jeudi soir, et ce, durant toute la fin de semaine, ce qui pourrait provoquer de la congestion.

Les travaux touchent à la démolition d’anciennes structures de l’autoroute 15 qui se trouvent au-dessus de nouvelles bretelles.

Ainsi, la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 15 sud (vers L’Île-des-Sœurs et le pont Champlain) sera complètement fermée de jeudi, 22 h, jusqu’à lundi, 5 h.

Même chose pour la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest (vers Lachine et Dorval), pour la bretelle de l’autoroute 15 nord (venant du pont Champlain) pour l’autoroute 20 ouest et pour la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

Des travaux sur les ponts seront aussi en vigueur, à commencer par le pont Champlain. La fermeture partielle de deux voies sur trois aura lieu de jeudi, 23 h, jusqu’à vendredi 5 h, en direction sud.

Au pont-tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine, la fermeture partielle de deux voies sur trois en direction sud sera nécessaire dès jeudi, 23 h, jusqu’à vendredi, 5 h. Le pont Jacques-Cartier ne sera pas en reste: la fermeture partielle d’une voie sur trois en direction sud a été décrétée de jeudi, 22 h, jusqu’à vendredi, 5 h.

L’autoroute 20 ouest sera complètement fermée entre la sortie 65 (boul. Angrignon et rue Saint-Jacques) et l’échangeur Saint-Pierre, de jeudi, 23 h 59, jusqu’à vendredi 5 h.

L’autoroute 20 à la hauteur de la sortie 48, à Beaconsfield, sera fermée complètement de jeudi, 22 h, jusqu’à vendredi, 5 h.

L’autoroute 520 sera complètement fermée en direction est, entre la sortie 6 (boul. Cavendish) et le rond-point Côte-de-Liesse, de jeudi, 22 h, jusqu’ à vendredi, 5 h. Quant à la rue Saint-Jacques, elle sera fermée entièrement, de jeudi, 21 h, à vendredi, 5 h, entre la rue De Courcelle/chemin Glen et le boulevard Décarie.