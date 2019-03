Est-ce que le domaine de l’aérospatiale est fait pour toi?

En collaboration avec

Si tu étais le genre d’enfant qui passait des heures à construire des hélicoptères, des avions et des fusées en blocs Lego, tu es probablement un grand fan d’aérospatiale sans le savoir.

L’industrie travaille l’ensemble des sciences et techniques relatives à l’aéronautique (avions, hélicoptères) et à l’astronautique (tout ce qui touche à l’espace). Au Québec, on parle de près de 200 entreprises qui emploient plus de 40 000 personnes. Le domaine est en pleine expansion et prévoit créer des milliers de postes dans les années à venir.

En gros, ils ont besoin de toi. Que tu sois du type manuel ou plutôt intello, il y a du travail à faire en aérospatiale.

Mais cette industrie est-elle vraiment faite pour toi? Voici cinq indices qui ne mentent pas.

ENA

Tu aimes d’amour les sciences et les technologies

Si tu trippais sur les cours de chimie-physique-maths au secondaire, tu seras comblé en aérospatiale. Comme le milieu bouge beaucoup et qu’il introduit sans cesse des technologies dernier cri, on y apprend constamment. Impossible de s’ennuyer!

Ton plus grand défaut est ton perfectionnisme (pour vrai)

Dans le domaine de l’aérospatiale, c’est très important d'être consciencieux, rigoureux et minutieux. Tous les métiers demandent un grand souci du détail: après tout, c’est la sécurité des futurs passagers qui est en jeu!

Tu as toujours rêvé d’étudier dans des établissements d'enseignement de haut calibre

Fun fact: Montréal est la troisième capitale aérospatiale mondiale après Seattle et Toulouse. Pas étonnant que l’École nationale d’aérotechnique (ENA) et l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM) soient des institutions de renommée mondiale. C’est comme le Poudlard des avions! Les laboratoires et les hangars d’avion et d’hélicoptères sont à la fine pointe de la technologie. Comme ça, les élèves arrivent préparés sur le marché du travail.

ENA

Tu cherches un emploi pas loin de chez toi

Avec plus de 37 000 emplois à combler d’ici 2028 partout au Québec, disons qu’avoir un diplôme dans le domaine de l’aérospatiale, c’est assez alléchant.

Tu veux avoir un bon salaire

Bon – rares sont les gens qui souhaitent avoir un mauvais salaire. Dans le domaine de l’aérospatiale, le salaire moyen est de 50k par année, soit près de 16% de plus que dans le secteur manufacturier. On ajoute à ça des conditions exceptionnelles (plein d’avantages!) et de nombreuses possibilités d’avancement dans un milieu en constante évolution.

Envie de réaliser ton rêve d’enfant? L’ÉNA et l’ÉMAM offrent plusieurs formations spécialisées qui permettent de se trouver un emploi rapidement dans le domaine.