Inde: effondrement d’une passerelle à la gare, 6 morts, plus de 30 blessés

BOMBAY | Six personnes ont trouvé la mort et plus de trente autres ont été blessées lorsqu’une passerelle piétonne s’est effondrée jeudi près de la gare principale de Bombay à l’heure de pointe, ont annoncé les autorités locales, un accident qui met une fois de plus en évidence le mauvais état des infrastructures dans la capitale financière de l’Inde.

La passerelle, qui était en réparation selon les médias indiens, a cédé vers 19 h 30 (heure locale) au moment où une foule de passagers tentait de rejoindre la gare de Chhatrapati Shivaji.

Selon l’agence de presse indienne PTI, citant l’organisme local chargé de la gestion des catastrophes, six personnes ont été tuées et 31 autres ont dû être hospitalisées après avoir été blessées.

Des secouristes de la structure fédérale indienne chargée d’intervenir sur les sites de catastrophes ont été envoyés sur les lieux, les autorités craignant que des personnes aient pu être ensevelies sous les décombres.

En septembre 2017, 23 personnes avaient péri dans l’effondrement d’une étroite passerelle à la gare de Prabhadevi, dans le centre de Bombay.

Les responsables des chemins de fer ont mis en cause le mauvais temps pour expliquer la cohue en dépit d’avertissements lancés auparavant par des usagers concernant les risques d’accident sur cette passerelle.

Les experts dénoncent le vieillissement des infrastructures équipant le réseau ferroviaire. Quelque 7,5 millions de passagers empruntent quotidiennement les quelque 2500 trains du réseau ferroviaire de Bombay, une agglomération de 20 millions d’habitants.

Près de dix personnes sont tuées chaque jour sur le réseau ferroviaire de banlieue, soit en tombant des trains bondés, soit en traversant les voies.