Je sors, je reste

Coup de cœur

ROMAN : À cinq pieds de toi

Photo courtoisie

La version française du roman Five Feet Apart est lancée presqu’en même temps que la sortie du film au cinéma. L’histoire nous raconte celle de Stella Grant, une adolescente de 17 ans atteinte de fibrose kystique qui a l’habitude de tout contrôler depuis son tout jeune âge. Il y a aussi Will, lui aussi atteint de la maladie, qui s’installe dans une chambre près d’elle à l’hôpital. Il n’a pas toutefois pas la même attitude optimiste que Stella. Au fil de leur séjour, les deux jeunes patients tomberont amoureux l’un de l’autre... *Sorti le 11 mars

Je sors

MODE

Défilé de l’espoir

Photo courtoisie

L’événement caritatif Défilé de l’espoir est de retour pour une huitième édition, au profit de la Fondation Sainte-Justine. Ce défilé de mode a aussi pour objectif de faire rayonner des femmes atteintes du cancer, qui auront le courage de monter sur la passerelle, vêtues de vêtements de créations d’ici et d’ailleurs. DJ, animation, cocktail dînatoire, humour, danse et prix de participations sont également prévus au programme de la soirée. *Demain à 17h30 à la Chapelle du Collège Jean-de-Brébeuf, 3200 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine

CONCERT

Claude Cormier

Photo courtoisie

Après la sortie de son plus récent album Garde ton accent, l’unique Madelinot Claude Cormier reprend la route et s’arrête dans la métropole pour partager son univers folk influencé par la musique irlandaise et vous faire découvrir sa poésie colorée. Originaire des Îles-de-la-Madeleine, l’artiste s’entoure de musiciens tout aussi dynamiques que lui, pour créer des rythmes endiablés sur scène : violon, banjo et accordéon donneront le ton à la fête! *Demain soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

CINÉMA

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?

Photo courtoisie

La famille Verneuil est de retour. Alors que le couple Claude et Marie sont heureux d’être entourés de leur filles et de leurs gendres, voilà que ces derniers leur annoncent qu’ils sont malheureux en France et qu’ils ont l’intention de partir à l’étranger. C’est alors qu’ils décident de tenter le tout pour le tout pour les convaincre de rester. Pendant ce temps, la famille Koffi débarque en France pour marier leur fille...sans savoir qu’une énorme surprise les attend. * Sorti 15 mars

CONCERT

Steve Hill

Photo courtoisie

Le guitariste québécois Steve Hill a le vent dans les voiles. Sa tournée Solo Recordings pour la sortie de l’album live The One-Man Rock Blues, se termine par une série de spectacles au Québec, avant de s’envoler pour l’Europe ce printemps. Le public montréalais aura donc la chance de découvrir le talent indéniable de cet artiste multidisciplinaire qui interprète les plus grands succès de rock et de blues des deux dernières décennies. L’homme -orchestre est définitivement une référence incontournable du blues. *Demain soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

DANSE

Dance me

Photo courtoisie

En hommage au grand Leonard Cohen, les Ballets Jazz de Montréal poursuivent, pour une dernière fois, leur tournée du spectacle époustouflant Dance Me, revisitant l’œuvre du musicien montréalais. Sous la direction artistique de Louis Robitaille et avec la magie de trois chorégraphes internationaux Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan Rustem, les 14 artistes-interprètes feront vivre sur scène les grands cycles de l’existence en cinq saisons, comme l’a fait Leonard Cohen dans son œuvre. *Ce soir et demain à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

TÉLÉ

Birdman ou (Les vertus insoupçonnées de l’ignorance)

Photo courtoisie

Dans ce drame, Michael Keaton interprète le rôle de Riggan Thompson, un acteur déchu qui ne connaît plus les beaux jours de gloire de ses films de super-héros. Pour redorer son image et regagner sa place, il tente de monter une pièce de théâtre sur Broadway. Toutefois, quelques jours avant la première, une énorme panique l’envahit, au point tel qu’il se plonge dans une grave crise existentielle, devant ses amis et sa famille. Il devra vaincre sa peur afin que les rideaux puissent s’ouvrir à nouveau. *Demain soir à 21h à V Télé

DVD

Deuxième acte

Photo courtoisie

Jennifer Lopez nous revient au grand écran avec une autre comédie romantique, où cette fois-ci, elle se glisse dans la peau de Maya, une caissière chez Value Shop. Alors qu’elle tente d’obtenir un poste de gestion au sein de l’entreprise, on lui refuse parce qu’elle ne détient pas les études nécessaires. Coup du destin, elle obtient un emploi haut placé dans une grande firme de finances Franklin & Clark, après que son ami ait falsifié son curriculum vitae. Sera-t-elle capable de parvenir à ses fins, avec tous ces mensonges? *Sorti le 12 mars

LIVRE

La sorcière en moi

Photo courtoisie

Croyez-vous aux sorcières? Dans cet essai, l’auteur et astrologue Sarah Bartlett s’intéresse au phénomène et nous amène dans un univers à la fois ésotérique et psychologique. Selon elle, à l’intérieur de chaque femme sommeille une sorcière; pas celle des conte de fées mais plutôt une créature puissante qui cherche à réaliser sa destinée. Dans ce guide, on retrouve des conseils, des sortilèges et des enchantements pour concrétiser nos vœux les plus chers. Intriguant, n’est-ce pas ?! *Sorti le 20 février