La Saint-Patrick et nouveautés

C’est la Saint-Patrick et nos chers amis Irlandais nous donneront le goût de célébrer avec eux cette date spéciale, qui annonce souvent l’arrivée du printemps.

Outre que la traditionnelle parade du centre-ville, je vous propose alors de faire un tour Chez Alexandre pour danser et picoler de la bière. En outre, il semble maintenant que le shopping et la gastronomie font la paire! C’est pourquoi, je vous parle de l’inauguration de la première aire de restauration gastronomique dans un centre commercial à Montréal. Puis, non loin de la métropole, une nouvelle brasserie asiatique vient tout juste d’ouvrir ses portes et pour ses cocktails, une petite expédition dans le 450 vaut le détour!

MANGER : Shopping et gastronomie au même endroit

Photo courtoisie

Les Montréalais aiment bien manger. Ça on le sait. C’est pourquoi le centre commercial Rockland lance son espace de restauration avec l’ouverture du nouvel aire La Cuisine. Au troisième étage, plusieurs chefs et restaurateurs ont dit oui à offrir aux clients des choix de vrais repas gastronomiques, tout en redéfinissant leur expérience shopping. Parmi les nouveaux comptoirs, on retrouve la pizzeria Bacaro, qui ne jure par ses pizzas italiennes authentiques et les pâtes cuites au four, cuisinées à partir d’ingrédients d’ici et d’Italie. Il y aussi le célèbre chef Martin Juneau qui s’installera avec le concept Pastaga’s boutique. On pourra y manger les spécialités de son restaurant sur le boulevard Saint-Laurent, mais les plats suggérés seront servis plus simplement et rapidement. Les gourmands auront la chance aussi de goûter à la cuisine portugaise au Taberna, au casse-croûte du terroir de Jerry’s du chef Jérôme Ferrer et finalement aux délicieuses salades de Liv Salades. Oh, n’oubliez pas de faire un tour au bar italien central, question de picoler un délicieux cocktail! (2305 Chemin Rockland, Montréal)

BOIRE : Délicieux cocktails dans une nouvelle brasserie chinoise

Photo courtoisie

Je n’aime pas traverser le pont pour me rendre en banlieue de Montréal. Toutefois, mon épopée à Brossard a valu la peine, lorsqu’il y a eu l’ouverture de la nouvelle brasserie chinoise Le Golden Dragon. Bien que je n’aie pas eu la chance de goûter aux différents plats d’influence asiatique, je me suis contentée de siroter les cocktails au bar, en écoutant (surtout en chantant) les bons vieux classiques du hip hop des années 2000, joué par un DJ vraisemblablement issu de la génération Y. J’avoue que les bonnes chansons nous donnent toujours le goût de rester plus longtemps! Bref, pour revenir aux cocktails, j’ai adoré le drink Lucky Cat, servi justement dans un verre en porcelaine en forme de chat! Les ingrédients se mariaient à la perfection : Iceberg Vodka, Cointreau, pommegrenade, limes, amers orange & genièvre et mousse de mandarine. J’ai aussi beaucoup aimé le Red Lotus : Grey Goose à l’orange, Cointreau, canneberge épicée, lime et litchi. La carte vous propose près de dix cocktails maison, qui saura certainement plaire à tous les palais. (7800 Boulevard Taschereau, Brossard)

SORTIR : La Saint-Patrick Chez Alexandre

Photo courtoisie

C’est la fête des Irlandais qui approche à grands pas et le restaurant Chez Alexandre récidive à sa traditionnelle célébration de la Saint-Patrick, ce dimanche. Il y a 37 ans déjà, le propriétaire de l’établissement, Alexandre servait au pub du deuxième étage, la bière Guinness en fût, importée pour la première fois au Québec. C’est pourquoi la tradition perdure toujours! Pendant que la bière coulera à flot, le réconfortant stew irlandais sera offert gratuitement par la maison! Enfilez vos costumes verts et avec beaucoup de chance, le cœur sera à la fête avec musique irlandaise! (1454 rue Peel, Montréal)