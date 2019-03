La station Côte-Vertu fermée pour au moins deux fins de semaine

MONTRÉAL - La station de métro Côte-Vertu sera fermée pendant au moins deux fins de semaine ce printemps, dans le cadre de travaux de construction d’un garage souterrain.

Le service y sera interrompu les 30 et 31 mars, ainsi que les 13 et 14 avril. Selon l’avancement des travaux, il se pourrait qu’une fermeture ait également lieu lors de la fin de semaine des 6 et 7 avril.

Pendant les fermetures, des navettes, toutes les deux ou trois minutes, feront le lien entre les stations Côte-Vertu et Du Collège, qui ne sont situées qu’à 900 mètres l’une de l’autre. La ligne d’autobus 470 Express Pierrefonds sera détournée vers la station Du Collège, et la 64 Grenet sera prolongée jusqu’à cette station.

Les travaux consistent en l’installation de câbles électriques en arrière-gare, ce qui nécessite une interruption de courant dans la station.

La construction d’un garage souterrain à Côte-Vertu doit permettre l'hébergement de 10 trains supplémentaires, ce qui permettra en retour d'augmenter de 25 % la fréquence de service sur la ligne orange, par l'ajout de trains à l'heure de pointe, souligne la Société de transport de Montréal (STM).