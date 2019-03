L’accès à mes petits-enfants m’est interdit

C’est une grand-mère qui en a gros sur le cœur qui vous écrit. Je ne pensais jamais que la vie allait me punir de la sorte. Disons que j’ai eu deux enfants, une fille et un garçon, avec un homme dont je me suis séparée alors qu’ils avaient 11 et 13 ans. Leur père, un professionnel habitué de vivre dans l’opulence, n’avait aucune notion d’éducation. Pour lui, la liberté était primordiale. J’étais donc la préfète de discipline dans le foyer.

Ma fille, l’aînée, a fait des études de dentiste et gagne très bien sa vie. Son mari, comptable, et leurs deux enfants vivent dans le luxe. Mon fils a eu moins de chance. Ses talents intellectuels équivalents n’ont pas suffi à lui apporter la réussite, et il n’a pas eu d’enfants par choix.

Au décès de leur père, il y a 13 ans, mes deux enfants s’étaient un peu plus rapprochés de moi. Je venais de prendre ma retraite et je trouvais important de ressouder la famille. Ç’a bien fonctionné pendant quelques années et leurs récriminations quant à ma sévérité comme mère ont peu à peu quitté leur discours.

Ma fille a fini par comprendre que je compensais pour leur père qui était trop laxiste, et mon fils, qui avait commencé à me prendre pour confidente de ses déboires financiers, a vu en moi sa sauveuse. Je naviguais entre les deux avec aisance puisque mon fils remplissait la partie affective de moi qui était en manque, alors que ma fille faisait ma fierté sur le plan de la réussite de vie et, qui plus est, sur la réussite de ses trois enfants qui me semblaient destinés aux plus hauts sommets. Puis est arrivé le drame.

Un soir que je mangeais chez ma fille, il y a un an, alors que je venais de vendre ma maison, elle m’a subitement demandé comment j’entendais faire mon testament. Prise de court, mais ayant déjà réfléchi sur le sujet puisqu’il restera bien peu d’argent à mon décès, je lui ai avoué que j’avais pensé laisser le tout à son frère qui en avait bien plus besoin qu’elle.

Elle a réagi comme une bombe en répliquant « Non seulement tu as ruiné ma jeunesse en étant plus sévère avec moi qu’avec mon frère, mais tu vas me léser financièrement à ta mort. » Depuis ce soir fatidique, je suis « persona non grata » chez elle, et elle a interdit à mes petits-enfants de me parler. Comment une fille qui a tout peut-elle envier son frère qui n’a rien et me faire payer pour ça ?

Une mère indignée

On ne parle pas à ses enfants de ce qu’on va leur léguer sans faire des vagues. Ce n’est pas l’argent qui est en cause, ici, mais l’écart entre ce que vous laissez à chacun qui blesse votre fille. Tout le monde associe l’argent qu’on lui laisse à l’amour qu’on lui porte. Racheter ça va demander un sérieux effort de diplomatie qu’il va vous falloir déployer pour revoir vos petits-enfants.