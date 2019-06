Le Guide alimentaire canadien : connu, consulté et apprécié

Le nouveau Guide alimentaire canadien a été dévoilé en janvier dernier. Plus de deux mois après, le professeur Sylvain Charlebois de la Faculté en Management et en Agriculture de l’Université Dalhousie publie l’étude sur l’abordabilité, la connaissance et la compréhension du Guide par les consommateurs canadiens et sur les obstacles empêchant son adoption.

Des économies

Le nouveau Guide permettra aux familles de réaliser des économies de 6,8% en moyenne sur leurs coûts alimentaires annuels.

Influence

49 % des Canadiens estiment que le nouveau Guide alimentaire canadien est un document important qui influence les comportements alimentaires.

Même si 30 % des Canadiens affirment avoir consulté ou utilisé le Guide alimentaire canadien au cours des 12 derniers mois, ce n’est pas leur principale source d’informations. La plupart s’adressent à leur famille, leurs amis ou effectuent des recherches générales pour obtenir des conseils sur une saine alimentation.

91 % des Canadiens connaissent le Guide alimentaire canadien et 74 % d’entre eux savent que le gouvernement a récemment publié une nouvelle version du Guide.



Accessibilité

Comparativement à l’ancien Guide alimentaire (2007), le nouveau Guide alimentaire (2019) assure une meilleure sécurité alimentaire.

L’abordabilité, le manque de compatibilité avec les préférences en matière de goût et l’idée bien ancrée que les recommandations exigent trop de temps sont les principaux obstacles à l’adoption du Guide alimentaire.