Les 5 grandes tendances mode printanières 2019

Le printemps est à nos portes. C’est le moment idéal pour renouveler sa garde-robe et oser. Quels seront les couleurs, les imprimés, les formes et les «must» de la nouvelle saison? Voici les 5 tendances printemps-été 2019 à surveiller.

À voir aussi: Les tendances mariage 2019

1. Les couleurs pop

Ce printemps, les couleurs seront très tendance! Surtout les couleurs pop, néon, fluo, acidulées, ultra-vitaminées. On verra beaucoup de jaune citron, de vert et de rose!

Le rose, le jaune et les tons chauds du désert seront aussi très présents.

2. Les imprimés

Pour le printemps-été 2019, les imprimés seront très présents. Comme chaque année, on retrouvera les rayures, parfois même très larges pour créer une illusion d’optique, es carreaux et les fleurs. On les verra très grosses, très affirmées ou en dentelle. La petite nouveauté? La peau de serpent, qui rejoindra le léopard déjà bien présent depuis 2018. Les looks sauvages auront donc la cote!

3. Les matières

Une tendance revient cette année: les franges! Les plumes seront aussi à l’honneur, tout comme les matières plastifiées, voire gélifiées, avec presque un aspect mouillé. On retrouvera aussi les matières métalliques et lamées, en rose, or ou argent, mais également en version soirée, en noir. La maille filet, le crochet et la dentelle fine seront à envisager. Sans oublier les matières fluides et décontractées, un peu plus sportives comme le nylon, le lyocell et le modal.

Ce printemps, on trouvera beaucoup de transparence aussi, comme le tulle ou encore le PVC.

4. Les formes

La manche sera à l’honneur et on mettra l’emphase sur elle: plissée, drapée, épaules rondes, grosses... Autrement dit, on pourra s’amuser avec les manches! Les longueurs asymétriques, le biais et le déstructuré seront aussi présents.

5. Du côté des hommes

Le complet tailleur se démocratisera et on osera même le désordonner. On le portera avec un simple t-shirt blanc en dessous ou encore seul, à même la peau.

Côté couleurs, toutes les nuances de vert fonctionneront: le forêt, le sauge, le menthe, etc. On osera aussi le rose et les couleurs pop, voire fluo. Le bleu sera plus classique et on retrouvera également des nuances de bordeaux.

Bonne nouvelle! Ce printemps, les tendances mode seront à la fois stylées, portables et accessibles.