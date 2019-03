Les Jets visent la lune avec Le’Veon Bell

Le porteur de ballon Le’Veon Bell représentait l’une des cibles les plus attrayantes sur le marché des joueurs autonomes et les Jets de New York ont choisi d’en faire une pièce maîtresse de leur attaque. Le pari n’est toutefois pas dépourvu de risques.

Avec un jeune quart-arrière de deuxième année en Sam Darnold dont le salaire affecte minimalement la masse salariale, l’équipe a résolument décidé d’attaquer le marché avec agressivité.

L’objectif, comme d’autres l’ont fait auparavant, est de se donner toutes les chances possibles de figurer parmi les prétendants le plus tôt possible pendant les quelques années où la majorité des investissements sur le personnel peut être consacrée ailleurs qu’à la position de quart-arrière.

Donc, en plus de Bell, les Jets ont négocié avec les Raiders pour obtenir le garde Kelechi Osemele, puis ont embauché le receveur Jamison Crowder (Redskins) et la défensive sera désormais pilotée par le secondeur CJ Mosley (Ravens). Personne ne pourra reprocher aux Jets de se complaire dans la médiocrité.

PLUSIEURS QUESTIONS

Mais pour en revenir plus spécifiquement à Le’Veon Bell, plusieurs questions demeurent en suspens. Oui, à première vue, il s’agit d’une embauche de qualité à une position où il fallait faire mieux.

Dans l’histoire de la NFL, chez les porteurs ayant disputé au moins 50 matchs, pas un ne montre une meilleure moyenne que les 129 verges de la ligne de mêlée que Bell amasse par match. C’est dire à quel point son talent et son dynamisme sont enviables.

Il faut toutefois considérer le fait que Bell a 27 ans, qu’il a touché au ballon plus de 1500 fois (courses et réceptions) en cinq saisons et qu’il a passé la dernière campagne à bouder.

Dans quelle condition, après un an loin de l’action, se présentera-t-il ? Peut-il dominer, considérant qu’à sa dernière saison en 2017, sa moyenne par portée avait chuté à 4 verges, derrière une ligne offensive supérieure à celle que les Jets possèdent actuellement ?

La saison dernière, les Jets ont terminé au 29e rang au chapitre des gains par course, rien de reluisant. L’arrivée simultanée de Bell et Osemele devrait contribuer à améliorer leur sort, mais à quel point ?

C’est sans même parler de la sortie pour le moins tumultueuse de Bell à Pittsburgh... En choisissant son portefeuille avant son équipe, il s’est mis à dos plusieurs coéquipiers qui misaient sur lui pour aller à la guerre l’an dernier. Dans un nouveau contexte, avec une nouvelle organisation, certains diront qu’il repart à neuf, mais la NFL demeure un petit monde.

ARGENT PERDU

En faisant la grève toute la saison dernière, Bell a laissé 14,5 millions sur la table. Au départ, les Steelers lui offraient une quinzaine de millions par saison en moyenne, ce qu’il a refusé en misant sur lui-même une fois le marché des joueurs autonomes lancé.

Les 52,5 millions sur quatre ans qu’il pourrait toucher avec les Jets lui confèrent une moyenne annuelle de 13,1 millions. Il obtient quand même 35 millions en garanties, ce qui pour lui peut s’avérer une petite victoire.

S’il avait toutefois la prétention de faire exploser le marché à la position de porteur de ballon, c’est raté.

Mais au-delà des « bidous », Bell se veut une addition tout à fait logique pour les Jets, une arme qui peut contribuer à enlever énormément de pression des épaules de Sam Darnold. Mais ce n’est plus un secret, il est désormais possible de dénicher des options infiniment moins dispendieuses au repêchage ou même dans la rue (ou presque !) à cette position. Le pari est donc risqué.