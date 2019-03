Les meilleures ressources pour apprendre à coder

Philippe Couture – 37e AVENUE

À l'ère du numérique, apprendre les langages de la programmation est un moyen de choix pour enrichir son éventail de compétences... ou tout simplement pour améliorer sa capacité à résoudre des problèmes. Voici notre sélection de ressources et de cours en ligne pour s'y initier.

« La programmation est un domaine est tellement vaste qu’il est facile de se perdre en touchant à tout sans jamais devenir fonctionnel », dit Jean Raby, développeur chez Element Al, qui suggère donc de fonctionner par projets et de se fixer un « objectif tangible », plutôt que « d’apprendre pour apprendre ». Tous les autres « geeks » que nous avons consultés abondent dans le même sens.

Dans leurs trousses à outils pour apprendre à coder et pour continuer à s’améliorer au fil des ans, on trouve des cours en ligne, des tutoriels sur YouTube et même des jeux pour comprendre la programmation de manière ludique.

Les bases

Vous ne savez pas encore ce qu’est une balise HTML? Vous n’avez aucune idée de la différence entre le Javascript et le Python? Il faut commencer par la base!

Vous cherchez des cours gratuits? Pas de problème. On vous suggère particulièrement le site Codeacademy, qui vous accompagnera à chaque étape de votre apprentissage. « Il y a là des tutoriels pour tous les niveaux », confirme Rémi Lacorne, développeur expérimenté chez Radio-Canada.

La plateforme anciennement connue sous le nom de Lynda.com, qui fait l’unanimité chez les professionnels du code, est maintenant intégrée à l’offre de LinkedIn Learning. On y trouve certains des tutoriels et des cours les plus complets en ligne. Vous pouvez suivre ses différents cours gratuitement pendant un mois, après quoi vous devrez souscrire un abonnement mensuel. Les débutants trouveront aussi chaussure à leur pied parmi les tutoriels Alsacréations, qui réalisent de l’excellente vulgarisation.

Si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, vous pouvez aussi vous tourner vers le cours pour débutants de l’université Harvard, offert gratuitement en ligne. Toutes les bases y sont expliquées.

Des cours plus spécifiques

En fonction de vos projets, vous aurez probablement à approfondir un langage plutôt qu’un autre. Pour apprendre les codes HTML et CSS, le site Khan Academy est une excellente ressource. Pour maîtriser Javascript, optez pour le cours en ligne de Udemy. Si vous devez plutôt apprendre Python, le cours d’initiation « Apprenez à programmer en Python », offert gratuitement sur Open Classrooms, est pour vous.

Apprendre par le jeu

Après avoir appris les bases, vous prendrez peut-être plaisir, comme le fait la développeuse Marie-Anne Seim, à vous perfectionner par l’entremise de plateformes d’apprentissage ludiques. Elle suggère Flexbox Zombies pour apprendre sans douleur le « positionnement flexbox », c’est-à-dire un code régissant le positionnement des éléments sur un site web. Un jeu plus simple existe pour le positionnement CSS, lequel vous invite à planter des carottes dans un jardin virtuel tout en faisant du code !

Vous pouvez aussi jouer à programmer sur votre appareil mobile, notamment avec Human Resource Machine, sous forme de casse-tête ludique, et 7 Billion Humans, qui propose « d’automatiser une nuée d’employés de bureau pour résoudre des énigmes ». Amusant !