Pour des rénos à moindre coût

Avec l’arrivée des premiers signes du printemps, ressentez-vous l’envie de donner un petit coup de neuf à votre demeure? Sans vous lancer dans de grandes rénovations, il vous est possible de rafraîchir votre intérieur en y apportant de petits changements. Le Programme de récompense AIR MILESmd et Réno-Dépôt vous aide à faire de vos rêves une réalité, et ce, à moindre coût.

Parfois, il suffit, par exemple, de donner une nouvelle couche de peinture aux murs du salon, de changer le dosseret de la cuisine, d’agrémenter la salle familiale d’un tapis, de poser un nouveau luminaire dans la salle de bain ou encore, de choisir de nouveaux électroménagers pour faire une grande différence.

Faire des économies

Bien que ce ne soit là que quelques idées qui ne demandent pas un très grand investissement financier de votre part, il n’en demeure pas moins qu’elles génèrent des dépenses plus ou moins importantes.

Heureusement, les adhérents AIR MILESmd obtiennent désormais des milles sur leurs achats admissibles chez Réno-Dépôt. Ils peuvent aussi utiliser leurs milles Argent pour faire diminuer le montant de leur facture, en plus de profiter d’offres exclusives tout au long de l’année!

Du 14 au 20 mars, Réno-Dépôt proposera également une promotion d’une durée limitée grâce à laquelle les adhérents pourront obtenir 5x les milles sur les achats admissibles de 100 à 249,99 $ et 10x les milles sur les achats admissibles de plus de 250 $. Les adhérents AIR MILESmd sont donc gagnants sur toute la ligne!

De plus, profitez de la promotion « Revampez pour moins » chez Réno-Dépôt pour faire encore plus d’économies. En suivant les conseils de leurs experts, vous serez, par exemple, en mesure de rafraîchir votre salle de bain pour moins de 300 $ ou alors de changer la déco de votre chambre à coucher pour seulement 200 $.

Pour plus de détails, consultez : www.renodepot.com.