Grossesse: les premiers signes et les bons réflexes à avoir

Vos règles sont en retard. Vous commencez à vous poser des questions. Pourtant, d’une femme à l’autre et d’une conception à l’autre, chaque grossesse est différente.

Voici quelques éléments qui peuvent vous aider à faire le point.

Les symptômes

Les signes d’une grossesse souvent confondus avec des douleurs prémenstruelles : fatigue, seins endoloris, crampes, troubles digestifs ou même besoin fréquent d’uriner.

Si vos règles accusent un retard de plusieurs jours, c’est qu’il s’agit peut-être d’une grossesse.

Le test de grossesse

Votre premier réflexe devrait être de vous rendre en pharmacie afin de vous procurer un test de grossesse. Il existe plusieurs marques en vente dans les pharmacies, mais elles s’utilisent toutes de façon similaire.

La plupart des tests sont fiables à 99 % à partir du premier jour présumé des règles. Pour une efficacité optimale, procédez au test une semaine après la date prévue des menstruations. Mieux vaut aussi s’y prendre au matin, lorsque l’urine est plus concentrée.

Surtout, n’hésitez pas à consulter le pharmacien ou la pharmacienne pour toute question relative à l’utilisation et à la fiabilité des tests de grossesse.

Les suppléments

Si votre décision est de poursuivre la grossesse, sachez que le pharmacien ou la pharmacienne peut prescrire des suppléments d’acide folique. Il est toutefois recommandé d’en consommer dès que vous essayez activement de fonder une famille.

Il ou elle sera également en mesure de vous prescrire, sous certaines conditions, un traitement pour les nausées et vomissements ou autre supplémentation vitaminique.

Notez qu’il est toujours préférable de consulter le pharmacien ou la pharmacienne avant de faire l’achat d'un médicament ou d'un produit naturel en vente libre.

Enfin, rappelez-vous que plus rapidement la grossesse est confirmée, plus cela vous laisse du temps pour effectuer des choix libres et éclairés pour vous et votre fœtus. Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous auprès d'un professionnel de la santé afin d'en discuter plus amplement.

Que ce soit pour une grossesse en santé ou pour des conseils en matière de contraception, votre pharmacien ou votre pharmacienne peut vous aider.