Règlements dans le baseball: pas de chronomètre pour les lanceurs

Les changements relatifs aux règlements dans le baseball majeur s’éclaircissent à la suite de négociations entre les dirigeants et l’Association des joueurs.

Prévues de manière progressive, en 2019 et 2020, ces modifications doivent être ratifiées par les 30 différents clubs, mais tout laisse croire qu’on ira de l’avant.

La possibilité d’utiliser un chronomètre pour le temps consacré au lanceur devant effectuer un tir a été écartée pour minimalement les deux prochaines années.

Selon ce qui a été rapporté jeudi sur le site web du baseball majeur, plusieurs changements doivent toutefois être effectifs dès la nouvelle saison, dont une pause plus courte entre les manches et un nombre de visites au monticule réduit de six à cinq par équipe à chaque rencontre. La grande nouveauté pour 2019 risque de se passer loin du terrain : le 31 juillet deviendrait ainsi la seule et unique date limite des transactions. Auparavant, les échanges pouvaient être conclus jusqu’à la fin du mois d’août afin qu’un joueur soit admissible pour participer aux éliminatoires.

Trois frappeurs minimum?

Les principaux changements sur le terrain seraient intégrés en 2020, dont le règlement qui obligerait chaque lanceur à faire face à un minimum de trois frappeurs ou compléter une demi-manche avant d’être remplacé. Évidemment, une blessure pourrait entraîner un changement. Reste à voir si les puristes du baseball approuveront cette révolution.

La formation de 40 joueurs permise au mois de septembre serait par ailleurs éliminée. Entre le 1er septembre et la fin de la saison régulière, toutes les équipes compteraient plutôt sur 28 athlètes. Le total de lanceurs par club serait limité à un certain nombre, qui sera déterminé éventuellement. Toujours à partir de 2020, le nom d'un joueur inscrit sur la liste des blessés le serait pour une durée minimale de 15 jours et non plus de 10.

En vue des changements proposés, le baseball majeur a choisi de tester de nombreux règlements lors de la prochaine saison, dans l’Atlantic League, un circuit indépendant de la côte est des États-Unis.