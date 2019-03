À la première du spectacle Serge Fiori, Seul Ensemble, une création du Cirque Éloize, je me suis déplacé dans les coulisses du Théâtre Saint-Denis avant de saluer les gens sur le tapis rouge.

Le directeur musical Serge Fiori est entouré de Pascale Bourbeau, d’Hélène Lévesque et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Yves Lalumière, Tourisme Montréal, est en compagnie de Jeannot Painchaud, Cirque Éloize, de Michel Goulet et d’Alain Provost, du Théâtre Saint-Denis.

Marie-Josée Guérette, de La Capitale, présentatrice officielle du spectacle, est entourée de Jeannot Painchaud, Cirque Éloize, Serge Grimaux, producteur exécutif, Martin Tremblay, Québecor, Serge Fiori et Louis-Jean Cormier, collaborateur musical.

La scène est occupée par 20 artistes, 5 danseurs et 15 acrobates. Sur la photo, Claudelle Bilodeau, danse, Myriam Deraiche, voltiges acrobatiques et contorsions, puis Irina Naumenko, équilibres et contorsions.

Pendant les répétitions des différents tableaux, j’ai pu voir Benoit Landry, metteur en scène, et Émilie Grenon-Émiroglou, directrice de création.

Le spectacle Serge Fiori, Seul Ensemble sera présenté à Québec dès le 20 juin au Capitole. Le maire de Québec, Régis Labeaume, est ici entouré de Martin Tremblay, Québecor, et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.