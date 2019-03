Une compagnie irlandaise s’empare de l’équipe technologique de Téo Taxi

La compagnie irlandaise iCabbi a annoncé, jeudi matin, qu’elle comptait ouvrir un nouveau bureau à Montréal et y accueillir l’ancienne équipe technologique de Téo Taxi, pour étendre ses activités en Amérique du Nord.

Fondé en 2010, iCabbi développe une plateforme de gestion de flottes de taxi, mise au point grâce à un partenariat avec le groupe Renault, en juin 2018.

En récupérant l’équipe technologique de Téo Taxi, la compagnie, qui est déjà présente au Canada, compte accélérer son développement.

«C'était une opportunité à ne pas manquer qui répondait parfaitement à notre plan stratégique. Les véhicules électriques, l'intelligence artificielle et les données sont essentiels à notre plan pour soutenir la transformation des flottes de taxi avant-gardistes. Montréal s'avère être l'endroit idéal pour lancer notre expansion nord-américaine, de part sa notoriété à titre de pôle R&D en technologie mobile, mais aussi du fait que cette équipe partage notre vision et nos ambitions. Nous avons aujourd'hui la plus importante équipe de recherche et développement dans le domaine et sommes dans une phase d'innovation rapide pour notre clientèle», a déclaré Gavan Walsh, PDG de iCabbi.

Au total 151 personnes feront partie de l’équipe de iCabbi à Montréal.

Plus de 70 000 taxis et véhicules de transport utilisent les technologies d'iCabbi à travers le monde. Selon la compagnie, les Canadiens ont complété plus de 23,5 millions de courses lors de la dernière année.