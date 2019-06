Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

On pensait qu’il arriverait plus tôt, mais le printemps semble se laisser désirer! On a droit cette semaine à encore un peu de neige; pas facile pour la garde-robe, ça! Tout de même, Sabrina Cournoyer reste fidèle à elle-même et nous présente cette semaine, des looks alternatifs idéaux pour ce temps de l’année où l’on est mi-figue, mi-raisin au sujet de l’hiver qui perdure! Voyez ici les looks de la semaine de Sabrina Cournoyer!

1. Lundi

La simplicité même! Qui n’a pas dans sa garde-robe une petite robe noire? Tout le monde direz-vous, mais on a un coup de cœur pour celle-ci qui se porte comme une chemise longue! Un classique!

Stylisme: Suzanne Laberge

2. Mardi

Le rouge, c’est définitivement une des couleurs à succès de l’été qui approche! L’agencement du pantalon avec le haut rappelant des couleurs similaires, donne un aspect global punché au look!

Stylisme: Suzanne Laberge

3. Mercredi

Ce petit chandail «mesh» rappelle un look des années 90 et souligne bien la taille de Sabie. Agencé avec une jupe noire, il coupe l’aspect plus funky du haut pour balancer parfaitement l’ensemble!

Stylisme: Suzanne Laberge

4. Jeudi

Toujours dans des couleurs punchées, cette jupe au tissu plus épais rappelle un côté réconfortant de l’hiver, tout en laissant place tranquillement au printemps!