10 manteaux vraiment parfaits pour le printemps qui s'en vient

Le soleil commence enfin à faire fondre la neige et on peut finalement ranger notre manteau d’hiver doublé dans le fin fond de notre garde-robe et ressortir nos manteaux cutes du printemps!

Y’a celles qui vivent dans leur veste de jeans, d’autres qui ne jurent que par leur cuirette: ce n’est pas le choix qui manque quand vient le temps de switcher de manteau quand la température se réchauffe!

On vous propose une sélection de beaux manteaux moins chauds pour vous inspirer dans vos achats printaniers!

Manteau droit carreauté

Courtoisie

70 $, www.hm.com

Manteau FILA imperméable

Courtoisie

120 $, www.simons.ca

Parka rouge

Courtoisie

35 $, www.forever21.com

Manteau «biker» en cuirette

Courtoisie

60 $, www.hm.com

Imperméable doublé Adidas

Courtoisie

130 $, www.simons.ca

Manteau en corduroy bleu acier

Courtoisie

50 $, www.zara.com

Manteau pelucheux noir

Courtoisie

80 $, www.hm.com

Manteau de laine bleu royal

Courtoisie

150 $, mango.com

Coupe-vent rose néon

Courtoisie

46 $, www.zara.com

Manteau de jeans «ex-boyfriend» de Levi’s

Courtoisie

178 $, www.levi.com

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!