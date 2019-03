8 boutiques où trouver de belles plantes pour embellir votre appart

Rien de mieux qu’une nouvelle plante verte pour se remonter le moral après une journée ou une semaine difficile.

Il n’y a jamais trop de verdure dans une maison ou un appart. En plus de vous faire plaisir en l’achetant, votre nouvelle plante apportera plusieurs bienfaits pour votre santé. C’est aussi un des plus beaux articles décoratifs qui existent!

Si vous avez envie de vous procurer un nouveau compagnon vert, eh bien voici quelques-unes des meilleures boutiques où le faire :

1. Evasia

L’une des meilleures boutiques de plantes sur l’île de Montréal est définitivement Evasia qui est située sur la rue Ontario dans Hochelaga. Vous y trouverez une grande variété de plantes exotiques pour égayer votre décor. Evasia a aussi beaucoup d’accessoires pour le jardin. Les employés se feront un réel plaisir de vous aider à choisir les bonnes plantes selon votre type de logement et votre mode de vie.

3956, rue Ontario, Montréal

2. Plantzy

Plantzy est avant tout un site web transactionnel, mais l’agence végétale organise très souvent des ventes à son atelier dans le Mile-End. Durant ces ventes, comme sur le site web, vous trouverez tout plein de types de plantes triées par catégories comme «plantes pour débutants», «faible luminosité», «plantes suspendues», etc. Il est également possible de suivre des cours à l’atelier Plantzy!

5445, av. de Gaspé, local 333, Montréal



3. Cactus Fleuri

Cette entreprise familiale de Sainte-Marie-Madeleine tient plus de 700 variétés différentes de cactus, plantes grasses et tropicales. En été, vous pouvez en profiter pour vous promener dans les jardins extérieurs; tandis qu’en hiver, c’est dans la serre de vente que ça se passe. Cette adresse vaut définitivement un petit road trip en Montérégie!

1850, rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine

4. Planteria

Cette adresse de la rue Parthenais offre plus de 800 espèces de plantes. Actuellement, tout se passe en magasin dans le quartier Centre-Sud, mais Planteria aura bientôt son site web également. La boutique est ouverte du mercredi au dimanche et est l’une des meilleures places à Montréal où trouver de beaux tillandsias, des plantes aériennes.

2057, rue Parthenais, Montréal

5. Cactus en ligne

Si vous voulez faire le plein de cactus sans avoir à sortir de la maison, c’est sur le site Cactus en ligne que vous devez passer une commande. Ce dernier possède aussi une section «astuces» qui vous aidera à bien entretenir vos nouveaux amis.

6. Planterra

Planterra est le plus gros importateur et grossiste de plantes tropicales au Québec. L’endroit est ouvert au public et situé à Dorval. L’entreprise est un chef de file en ce qui concerne l’aménagement paysager intérieur. Vous trouverez donc tout ce dont vous aurez besoin pour faire entrer la verdure dans votre logement et vous pourrez compter sur l’expertise des employés de l’entreprise.

2275, chemin Saint-François, Dorval

7. Vertuose

Pour des plantes et des arrangements originaux haut de gamme, c’est à la boutique Virtuose que vous devez aller faire un tour. Vous pouvez commander en ligne, mais un détour à la boutique sur le boulevard Saint-Laurent vaut définitivement la peine pour prendre une petite photo Instagram!

5409, boulevard Saint-Laurent, Montréal

8. Laurie Anne-Atelier Fleur

Chez Laurie Anne, ce ne sont que les plantes préférées des horticultrices que vous trouverez sur le site web. Pour éviter les frais de livraison, vous pouvez opter pour le ramassage en boutique ou encore commander vos plantes (ou fleurs) avant le dimanche midi avec le code livraisonlundi.

2019, rue Moreau, local 102, Montréal

