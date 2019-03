9 nouveautés chez Structube pour mettre un peu de wow dans vos vies

L’arrivée du beau temps donne envie de tout changer dans son appartement.

Que ce soit la couleur des murs de votre chambre ou encore votre ensemble de salle à manger, l’heure est au changement!

Si vous avez envie de nouveautés, ces quelques objets déco dénichés chez Structube risquent de vous plaire.

1. Cette lampe 79 $

2. Ce pot 39 $

3. Cette chaise 119 $

4. Ce tableau 55 $

5. Cette table d’appoint 99 $

6. Cette bibliothèque 229 $

7. Cette lampe 39 $

8. Ce banc en velours 99 $

9. Ce tableau 69 $

