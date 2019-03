[BALADO] Joueurs autonomes et transactions dans la NFL: les coups de cœur et les coups de gueule de nos experts!

Comme c'est toujours le cas à ce stade-ci de l'année, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL, plusieurs directeurs généraux déplient des sommes colossales pour amener des joueurs «d'impact» dans leur organisation. Que ce soit par des signatures ou des échanges, les Raiders d'Oakland, les Browns de Cleveland et les Jets de New York ont réalisé plusieurs gros coups au cours des derniers jours!

On l'a vu dans le passé, ces embauches réalisées à l'aide de plusieurs dizaines de millions de dollars ne donnent pas toujours les résultats escomptés sur le terrain, quand la saison débute en septembre! C'est dans ce contexte que les experts de La Zone payante sortent leur boule de cristal et vous révèlent leurs coups de cœur et coups de gueule des derniers jours!

À l'animation du balado de La Zone payante, vous pouvez compter sur la présence de Matthieu Boivin, en compagnie de Stéphane Cadorette, journaliste du Journal de Québec et du Journal de Montréal affecté à la couverture de la NFL, et de Jean Carrier, analyste des matchs du Rouge et Or football.