Bisbille entre les Mohawks et Oka

Oka | Deux ans après qu’un projet immobilier eut semé la bisbille entre les Mohawks de Kanesatake et la Municipalité d’Oka, un nouveau projet du même acabit sème la colère chez les Autochtones qui ne comptent pas se laisser faire.

C’est par la voix des tribunaux qu’ils entendent bloquer le projet de développement immobilier du promoteur Gestion Benoît Dumoulin, situé derrière la pépinière Armand Dagenais et fils, entre le poste de police de la Sûreté du Québec et l’entrée d’Oka, dans les Laurentides (voir la carte).

« Dès qu’il y a un clou qui se plante dans un 2 x 4, on va chercher une injonction et on est prêt à se rendre jusqu’à la Cour suprême pour faire arrêter les travaux », a-t-il lancé en entrevue au Journal.