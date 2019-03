Bonheur dans le verre avec les Chancelle!

Du chenin à son meilleur, cépage polyvalent pouvant donner des merveilles tant en sec, en doux qu’en effervescent.

Celui-ci est bien sec. Il est élaboré par Lydie et Thierry Chancelle, famille de vignerons depuis cinq générations. Ces derniers exploitent avec beaucoup de soin le domaine familial de 14 hectares situé dans le petit village de Turquant, tout près de Saumur. Les vignes, posées sur des coteaux argilo-calcaires surplombant la Loire, sont cultivées de manière la plus naturelle qui soit et les vins sont vinifiés sans intrant chimique. Il en ressort un blanc à la robe légèrement dorée et aux reflets verdoyants. Des parfums très accrocheurs de mangue, de poire, de miel et de pierre à fusil. En bouche, la matière est délicate, précise et dotée d’une acidité franche. C’est ample et aérien à la fois. Bonne persistance en bouche, des tonalités de fruits jaunes et de fleur, puis une jolie amertume. Du pur bonheur dans le verre à boire sans retenue!

Le blanc 2017, Domaine Chancelle, Saumur, France

26,65 $ - Code SAQ 13907082 – 13,5 % - 1,4 g/l - ★★★ ½ $$ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.