Cette Québécoise «retape» sa vieille van et son compte Instagram vous donnera envie de partir en road trip

Vivre d’amour, d’eau fraîche et de voyage... Le #VanLife est sans aucun doute un mode de vie qui fait rêver bien des gens, mais peu osent réellement le faire.

C’est pourtant le cas de Laurence Caron qui souhaite parcourir le pays avec sa van Chevy 1989 qu’elle surnomme «Balthazar» comme le démon dans l’émission Charmed.

Sur son compte Instagram, Laurence partage de nombreux clichés de ses périples sur la route et de son charmant chien, mais aussi des soirées qu’elle passe au garage alors qu’elle est en train de retaper sa van.

Comme quoi la #VanLife n'est pas aussi glam que l'on pourrait le penser.

Son compte Intagram risque tout de même de vous donner envie de planifier vos prochaines vacances sur les routes du Québec!

Suivez son histoire ici.

