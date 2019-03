Cette très chic maison en rangée de Rosemont est un petit bijou immobilier en vente pour 1 299 000$

Les duplex convertis en maison qui ont été entièrement retapés au goût du jour sont de plus en plus nombreux sur le territoire montréalais.

Et quand il y en a un qui est finalement mis en vente, on ne peut s’empêcher de consulter la fiche immobilière pour voir de quoi ç’a l’air!

Cette nouvelle maison en rangée du quartier Rosemont à quelques pas du magnifique parc Molson fait justement partie de ces bijoux immobiliers dont pas mal tout le monde rêve d’avoir sur l’île.

Rénovée de A à Z au cours des dernières années, cette bâtisse datant de 1922 est maintenant une très chic demeure familiale construite à partir d’un plan d’aménagement moderne avec des produits hauts de gamme.

En plus d’avoir un grand rez-de-chaussée à aire ouverte avec une incroyable cuisine aux armoires noires mat et un dessous d’escalier intelligemment transformé en cellier, cette maison possède aussi trois belles chambres, deux salles de bain complètes, une salle d’eau, un immense puis de lumière au-dessus de l’escalier et beaucoup de rangement.

La propriété est également munie d’une belle cour où vous pourrez faire une tonne de barbecue entre amis pendant la période estivale. Il y a aussi un espace de stationnement à l’arrière accessible par la ruelle.

Cette maison entièrement rénovée est actuellement affichée au coût de 1 299 000$. À qui la chance?

Pour plus de photos et de détails, c'est ici.

Pour visiter les maisons de vos vedettes et influenceurs préférés, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!