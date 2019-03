Des humoristes en banlieue

Mi-campagne, mi-ville, l’humoriste Stéphane Fallu a opté pour une nouvelle maison en banlieue, à proximité de plusieurs de ses confrères humoristes.

« On déménage cet été ! Je m’en vais à Chambly. J’ai aussi vendu mon condo à Montréal. J’ai habité dans une maison de campagne en me disant que j’allais devenir manuel, mais j’ai réalisé après dix ans que je ne le suis pas ! J’ai beaucoup d’amis humoristes qui sont à Chambly, dont Philippe Laprise, Pierre-Luc Pomerleau et Sébastien Ouellet. Ça va être juste le fun », dit-il en riant, croisé à l’ouverture du nouveau Comédie Club Le Terminal, jeudi dernier.

À la barre de l’animation de l’émission Refuge animal, l’homme comique entame déjà une cinquième saison, qui risque de surprendre les téléspectateurs.

« Cette saison sera vraiment particulière émotivement. On a tourné dans la neige. On n’était pas l’été. C’était une autre réalité. Il va y avoir des saisies de chiens et d’autres cas assez spéciaux », relate-t-il.