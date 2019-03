Deux salons en un au Centre de foires

Que vous soyez amateurs de nature, plein air, chasse, pêche, camping ou encore de nautisme, gardez-vous du temps en fin de semaine pour une visite au Centre de foires d’ExpoCité où se déroule votre grand rendez-vous printanier annuel.

Vous allez retrouver sous un même toit le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping de Québec ainsi que le Salon du Bateau de Québec.

« Nous avons réuni tout ce qui peut se faire dans le domaine du plein air, de la chasse, de la pêche et du camping afin d’offrir une panoplie de services et d’activités aux amateurs, énumère le responsable du salon, Roger Saint-Laurent. Le visiteur qui vient nous voir va trouver ce qu’il cherche au niveau des équipements, des destinations, des grands marchands de la région et tout ce qui est complémentaire pour la pratique de ses activités. Nous avons aussi une foule d’activités, comme le tir à l’arc, la pêche, les conférences, autant de choses qui peuvent agrémenter la visite des amateurs. »

Photo collaboration spéciale, Julien Cabana

Plusieurs nouveautés sont présentées au salon. Il y a le tout nouveau drone sous-marin Gladius Mini, lancé en primeur canadienne à Québec. Le Go de SylvanSport attirera sûrement votre attention. Ce véhicule ultraléger en aluminium peut se convertir très rapidement de sa forme première de remorque utilitaire en un transporteur d’équipements ou en tente à plateforme. Il convient à tous les types de véhicules.

Il y a aussi le Mahindra Roxor, un véhicule hors route aux allures de Jeep Willys. Au kiosque de CFMoto, prenez le temps de vous renseigner sur le tout nouveau modèle de silencieux qui réduit le nombre de décibels produits par ce type de véhicule. Au kiosque d’Adrénaline Sports, vous allez découvrir la première motomarine, conçue et fabriquée pour la pêche. LS Spydro est une nouvelle caméra installée directement sur la ligne à pêche pour filmer vos prises. On peut aussi mentionner le nouvel étui à canne de Zebco, qui vous permet de mieux protéger le scion de votre canne, vous savez le fameux petit bout qui est si souvent cassé.

Des embarcations pour tous les goûts

Fidèle à lui-même, Pierre Harvey, le promoteur du Salon du Bateau de Québec, n’a rien ménagé encore cette année pour répondre aux attentes des amateurs de nautisme.

« Les amateurs qui vont venir au Salon vont découvrir une foule d’embarcations de tous genres, capables de leur permettre de pêcher, de jouer, de s’amuser, de faire tout ce qui peut se faire avec une embarcation sur l’eau, d’expliquer Harvey. Nous avons 150 embarcations de tous les genres, à partir du bateau gonflable jusqu’au petit cruiser, en passant par les pontons, les bateaux de pêche, les bateaux sport et les motomarines. La gamme est très complète. »

Photo collaboration spéciale, Julien Cabana

Pour cet expert, ce Salon constitue une occasion unique pour les amateurs de nautisme qui cherchent une bonne affaire pour s’acheter un bateau.

« Pour faire la tournée des concessionnaires qui sont ici, l’amateur devrait calculer plusieurs semaines pour y arriver. Nous avons regroupé des concessionnaires de tout l’est du Québec, qui sont là pour rencontrer les gens et leur offrir un inventaire assez impressionnant. Il ne faut pas oublier aussi que dans un salon comme le nôtre, c’est souvent l’endroit pour en avoir un peu plus pour son argent parce que les concessionnaires font souvent des promotions. »

En plus de pouvoir vous procurer une embarcation, vous pouvez aussi profiter des conseils d’experts qui offrent de nombreux objets complémentaires. Également, vous pourrez assister gratuitement à de nombreuses conférences.

Le coût du billet d’entrée vous donne accès aux deux salons. Aujourd’hui, le Salon ouvre ses portes de 11 h à 21 h, demain, de 10 h à 19 h, et dimanche, de 10 h à 17 h. Un rendez-vous pour se donner le goût de l’été !