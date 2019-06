Essayez cette délicieuse Escalope de poulet à la Milanaise, présentée par SB Cuisine.

ESCALOPE DE POULET À LA MILANAISE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

8 escalopes de poitrines de poulet du Québec

250 ml (1 tasse) farine

3 œufs, battus

30 ml (2 c. à table) mélange d'herbes de Provence

250 ml (1 tasse) chapelure de pain

250 ml (1 tasse) chapelure Panko

Qs huile de cuisson (canola)

1 oignon rouge, émincé fin

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

24 tomates Cerise, coupées en deux

60 ml (4 c. à table) câpres

½ bouillon cube de poulet

90 ml (6 c à table) vin blanc

90 ml (6 c à table) eau

4 portions de spaghettis cuits

90 ml (6 c à table) feuilles de persil, hachées

60 ml (4 c. à table) feuilles de basilic, hachées

45 ml (3 c. à table) beurre

125 ml (½ tasse) parmesan, râpé

2 citrons, coupés en segments

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Salez et poivrez les escalopes.

ÉTAPE 2

Organisez 3 bols, un pour la farine, un autre pour les œufs battus et les herbes de Provence, et un dernier pour le mélange de chapelure de pain et panko.

ÉTAPE 3

Passez chaque escalope dans la farine, puis dans les œufs et enfin dans les chapelures.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, dans ½’’ d’huile chaude, faites colorer les escalopes, 2 minutes de chaque côté. Réservez sur du papier absorbant.

ÉTAPE 5

Dans une autre poêle chaude, faites revenir l’oignon dans l’huile d’olive, 2 minutes.

ÉTAPE 6

Ajoutez l’ail, les tomates Cerise, les câpres, le bouillon cube, le vin blanc et laissez cuire 1 minute, à feu vif.

ÉTAPE 7

Ajouter l’eau, les pâtes cuites, le persil, le basilic, le beurre et laissez cuire, 1 à 2 minutes. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 8

Saupoudrez le parmesan dessus.

ÉTAPE 9

Servez les escalopes, décorées des segments de citron et accompagnées des pâtes préparées