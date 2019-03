Fraîchement épicé!

Puisque les épices moulues juste au moment de concocter ou de déguster un plat éclatent de saveurs, le moulin à épices fait partie des accessoires que l’on préfère garder à portée de main.

Signé Arbol

Photo courtoisie, Touilleurs

Fabriqué à Rivière-Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent et doté d’un mécanisme en céramique venant du Danemark, ce moulin à épices Arbol en noyer et cerisier remplace le mortier. Il peut moudre la plupart des épices en grains et la mouture peut être ajustée simplement, à l’aide d’une vis située sous le moulin.

Soupçon de muscade

Photo courtoisie, La Baie

À l’intérieur de ce moulin à muscade Moscata de Gefu, les noix de muscade préservent leurs saveurs en raison d’un couvercle qui ne les laisse pas s’échapper. En tournant la manivelle (rabattable), les lames découpées au laser s’activent pour broyer la muscade et assaisonner différentes recettes, de la tarte aux pommes à la sauce à spaghetti. Fraîcheur garantie !

L’électrique

Photo courtoisie, Linen Chest

Pratique autant pour moudre du café et des fines herbes que des épices en grains, le moulin électrique Salton offre cinq réglages de moutures précises et quatre réglages de quantités. Son moteur est puissant et silencieux, tandis que ses lames en acier inoxydable broient les épices sans les brûler. Inutile de craindre le transfert de goût lors du passage des grains de café aux épices.

Un peu de piquant !

Photo courtoisie, La Baie

Ce moulin à flocons de piment de Cayenne séchés de Trudeau s’invite à votre table lors des repas aux saveurs italiennes. Son mécanisme en céramique résistant à la corrosion permet de moudre le piment (moutures fines à grossière), directement sur la pizza, les pâtes et tout autre plat qui mérite d’être ­rehaussé ! Flocons de piments inclus. Il peut également réduire les grains de poivre, le gros sel et des fines herbes séchées.