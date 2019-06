Alegria, du Cirque du Soleil: associé à la réalité augmentée de l’application J5

Le spectacle Alegria du Cirque du Soleil s’associe au lancement de la réalité augmentée de l’application J5! Le samedi 16 mars prochain, dans le cahier weekend du Journal de Québec et du Journal de Montréal, voyez un dossier sur les coulisses du spectacle et découvrez une expérience de réalité augmentée! Vous y verrez entre autres Monsieur Fleur s'animer et vous présenter le retour d'Alegria après 25 ans.

À partir de la semaine prochaine, il sera possible d'expérimenter la réalité augmentée chaque samedi dans le même cahier, en 5 minutes.

Pour plus d'information sur la réalité augmentée, visitez: jdem.com/J5