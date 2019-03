Les Carabins s’inclinent en 3 manches au championnat canadien de volleyball masculin

Les Carabins de l’Université de Montréal se sont inclinés cet après-midi en trois manches devant les Bobcats de Brandon en lever de rideau du championnat canadien de volleyball masculin disputé au PEPS.

Favoris du championnat, les Bobcats l’ont emporté par la marque de 25-17, 25-20 et 25-23. «Nous avons eu besoin d’un set, un set et demi pour prendre notre rythme, a raconté l’entraîneur-chef Ghazi Guidara. Brandon a une équipe très physique. On a vu la jeunesse de notre groupe. Sauf un joueur, tous nos partants étaient des gars de 1ère, 2e et 3e année. Au deuxième set, nous avons apporté des changements. Blessé lors du deuxième match de la finale provinciale, le vétéran Philippe Carrier est embarqué dans le jeu.»

Malgré la défaite, Guidara a salué l’effort de ses protégés. «Je suis fier de l’attitude des gars. Ils se sont battus jusqu’à la fin. Ce fut une bonne expérience pour nos jeunes. On doit oublier notre déception rapidement et se préparer pour aller chercher notre 5e place. On n’a pas le temps d’être déçu.»

Youssef Baati a été le meilleur des Carabins avec 18 attaques gagnantes. De son côté, Gabriel Chancy a été choisi joueur du match. Le passeur a reçu son prix des mains de son père Jean-Pierre qui est le coordonnateur du sport d’excellence volet académique et affaires étudiantes chez les Carabins et qui prendra une retraite progressive.

Dans la ronde consolation, les Carabins affronteront cet après-midi à 13 h les Cougars de Mount Royal qui ont baissé pavillon en trois manches devant les Pandas de l’Alberta. Les Carabins avaient terminé en 5e place l’an dernier au national, résultat qu’ils tenteront d’égaler cette année.