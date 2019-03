Milo Ventimiglia fait une danse «érotique» pour James Corden et Kate Beckinsale ne se peut plus

Milo Ventimiglia était l'invité de James Corden au Late Late Show jeudi soir et les choses se sont rapidement réchauffées après que l'acteur ait offert une danse lascive à l'animateur.

Le comédien de This Is Us et Gilmore Girls était sur place pour parler de son récent prix «Hasty Pudding Theatricals Man of the Year» et a dévoilé les rituels étranges entourant la réception de son prix à l’animateur et la comédienne Kate Beckinsale.

Hasty Pudding est une société étudiante de théâtre de l’université de Harvard, et comme toute institution prestigieuse, elle détient de nombreux rites et initiations. À la réception de son prix, Milo Ventimiglia a donc dû subir un bien cuit et une série de tâches d’initiation, incluant une danse érotique (lap dance).

Sans surprise, la curiosité de James Corden a été piquée quand l’acteur a parlé de ce fameux «lap dance» et Milo a gentiment accepté de donner un aperçu aux gens présents. Le visage de Kate Beckinsale durant la prestation veut tout dire!

Voyez le tout par vous même dans la vidéo ci-bas!