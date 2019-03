[PHOTOS] La Grande séduction à Lévis pour attirer des travailleurs immigrants de Montréal

L’opération Grande séduction se déroule présentement à Lévis alors que des employeurs tentent de convaincre des travailleurs immigrants de Montréal à venir s’établir dans la région.

Un autocar de luxe transportant une trentaine de travailleurs immigrants de Montréal est arrivé au Centre des congrès de Lévis vendredi matin avec des candidats intéressés à vivre une nouvelle aventure.

Photo Stevens LeBlanc

Camerounaise d’origine, Sandrine Balana, 32 ans, est prête à occuper un emploi en informatique ou dans le domaine des télécommunications. Elle fait partie de la délégation de travailleurs qu’on l’on tentera de convaincre de rester.

Photo Stevens LeBlanc

Même le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, se prêtera à l’exercice en prononçant un «pitch de vente» en faveur de sa ville ce midi.

Photo Stevens LeBlanc

«Quand je suis arrivée à Montréal, mon but était déjà d’aller vivre en région. Lévis, ça m’intéresse bien. Je suis prête à déménager le plus tôt possible», a partagé Mme Balana.

Au programme, les travailleurs immigrants rencontreront des employeurs de la région lors d’entrevues ciblées.

Photo Stevens LeBlanc

«J’ai sept entrevues qui sont planifiées. On a plusieurs postes à combler avec nos cinq usines sur la rive-sud de Québec. Donc, on a besoin de main-d’œuvre. Le recrutement est toujours un enjeu pour les employeurs», a fait part Isabelle Parenteau, conseillère aux ressources humaines pour Teknion Roy et Breton, un manufacturier spécialisé dans l’ameublement de bureau.

Différentes activités sont prévues au programme dont un tour de ville en après-midi.