Quand ton enfant veut te monter sur la tête

Nous traversons une passe difficile avec notre fille de 16 ans. Elle a toujours été une enfant énergique et volontaire, mais depuis quelque temps, c’est comme si elle voulait nous mettre au défi avec sa dernière lubie qui est en train de nous rendre fous, son père et moi. Elle a décidé de se faire tatouer un bras comme sa meilleure amie et elle ramasse son argent pour ça. Comme son père est contre, ça crée un climat de tension dans la maison quand le sujet arrive sur le tapis. Je me tourne vers vous pour une aide de dernier recours : auriez-vous un argument pour l’empêcher de poser ce geste ?

Une mère qui garde espoir

À part mettre en garde votre fille sur l’aspect indélébile du tatouage et ses conséquences dans le temps, sur le message que le tatouage enverra à un futur employeur, et aussi le fait que le corps qui se transformera au fil du temps la mettra à risque de se retrouver avec un dessin pas joli à voir, je n’ai rien de plus à vous suggérer. Mais cessez de vous buter contre son désir, car ça risque de la conforter dans sa décision au lieu de l’en dissuader.