Remue-ménage chez les Chiefs

Même s’il respecte et comprend totalement les récentes décisions déchirantes de l’état-major des Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif ne cache pas que les nombreux exilés sur le marché des joueurs autonomes, dont quelques coéquipiers très proches, laissent un trou difficile à combler.

En quelques jours à peine, son équipe a laissé filer quatre partants en défensive, soit Justin Houston, Dee Ford, Steven Nelson et Eric Berry.

C’est sans compter la perte du centre partant Mitch Morse, avec lequel Duvernay-Tardif s’est lié d’une sincère amitié au fil des dernières saisons. Morse a pris la route de Buffalo, où les Bills en ont fait le centre le mieux payé de la NFL.

« Mitch et moi, on s’est serré dans nos bras à la fin du dernier match. On s’est dit qu’on aurait aimé jouer cette partie ensemble, mais je n’en ai pas eu la chance. Il m’a donné son dernier chandail de match et je me doutais bien de ce qui allait arriver.

Pour nous, ça amène des points d’interrogation, mais on a des options. Il reste que ça laisse un gros trou. C’est un gars avec qui j’avais énormément de plaisir et ça va faire drôle de ne pas l’avoir à ma gauche. Je me dis que, pour lui, c’est pour le mieux », a réagi le garde à droite des Chiefs, lors d’une visite à Québec dans le cadre des activités de sa fondation et de son partenariat avec Sports Experts.

Décisions justifiées

Pour celui qui entamera sa sixième saison l’automne prochain, même si les nombreux départs du côté défensif laissent les amateurs perplexes, les décisions de la direction sont justifiées.

« Berry, j’avais un attachement particulier à ce gars-là. Je le voyais comme un modèle. Cela dit, quand ça fait deux ans que tu ne joues pas beaucoup et que tu ne peux pas vraiment contribuer à cause des blessures, je peux comprendre la décision des Chiefs. Au niveau de la masse salariale, il y a beaucoup de gros contrats à venir et ils n’ont pas le choix de libérer de la place », a-t-il dit.

« Pour Ford et Houston, je trouve que c’est un geste raisonné, au sens où tu vas chercher un choix de deuxième ronde qui peut normalement devenir un partant à un salaire qui va permettre de payer Patrick Mahomes et Tyreek Hill. Il faut miser sur notre offensive et conserver ce noyau unique qu’on a », a-t-il ajouté.

En pleine forme

S’il se dit toujours déçu de ne pas avoir pu enfiler l’uniforme en séries, tel qu’il l’espérait, en raison d’une fracture du péroné de la jambe gauche subie à la cinquième semaine, Duvernay-Tardif ressort plus affamé que jamais de cette période d’adversité.

« J’ai fait de l’haltérophilie, de la biométrie et des sauts plus tôt que je n’en avais jamais fait dans la saison morte. Je me sens très bien, ma force est bonne, mon explosion est bonne, j’ai perdu un peu de poids et je suis vraiment confiant de retourner à Kansas City pour reprendre mon poste.

Ça m’a fait réaliser l’aspect éphémère du sport. Je constate qu’il m’en reste peut-être moins à jouer que j’en ai joué, considérant qu’une carrière de 10 ans est exceptionnelle. J’ai du plaisir à jouer et ma blessure m’a fait réaliser que je dois ôter un peu du stress de performance », a-t-il conclu.