Un homme de talent

Le comédien Jean-Philippe Perras possède plus d’une corde à son arc : c’est qu’il est aussi un musicien au sein du duo Gustafson.

« On veut retourner au studio au mois de mai. On souhaite faire un EP de cinq ou six chansons. On espère les sortir au début ou au milieu de l’été. C’est de l’electro-pop très le fun avec bien des claviers, bien des machines et bien des drums. On se fait du plaisir », dévoile-t-il au lancement de la série web Fourchette, à l’Ausgang, mardi dernier.

Du côté du petit écran, son personnage Raphaël Boudrias dans la série L’Heure bleue fera la rencontre de sa mère, personnifiée par nulle autre que Pascale Bussières.

« C’est la première fois qu’on joue ensemble. On se connaissait parce qu’on se croisait dans les événements. C’est vraiment le fun. On a eu beaucoup de plaisir à tourner les scènes de retrouvailles. C’est donc le retour de la mère de Raphaël... sa mère qui est partie, alors qu’il était très jeune... », relate-t-il.