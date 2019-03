Un monstre dans la ville

QUÉBEC | Un monstre squatte l’îlot Fleurie depuis deux mois. Plus de 250 000 livres de tubulures d’acier plongeant dans la falaise du centre-ville de Québec offrent un terrain de jeu à l’élite mondiale de la planche à neige et du « freeski » jusqu’à samedi soir.

Cette montagne artificielle s’est invitée dans le quartier Saint-Roch pour y accueillir la finale de la Coupe du monde de l’épreuve de Big Air. Avant les acrobaties des athlètes, auxquelles assisteront des milliers de spectateurs durant les deux programmes de la journée, il y a eu celles des concepteurs et des hommes-araignées qui ont construit la bête.

Des assises au sol supervisées par des arpenteurs dès la mi-décembre jusqu’au râtelage de la neige s’agrippant à l’inclinaison, cette structure coincée sous l’autoroute Dufferin-Montmorency repose sur un défi d’ingénierie et de minutie.

« Ce n’est pas comme un chantier de construction ; on ne peut pas se permettre de retard. La télé est ici pour diffuser des images à travers le monde, les athlètes arrivent, les chambres d’hôtel sont réservées. Disons que ça nous donne une petite pression ! » laisse entendre Laurent Beaudry, chargé de projet technique chez Gestev, qui a coordonné les travaux amorcés à la mi-janvier.

« Une œuvre d’art »

Une fois le squelette livré par Beaudry et son équipe, Maxime Hénault s’est chargé ensuite d’y asseoir la précieuse couche de neige depuis le lundi 4 mars. Rompu aux plus grands sauts du genre dans le monde durant son passé d’ex-planchiste dans les années 2000, il a depuis bonifié son expertise dans ce domaine avec son entreprise Maximise.

Cet échafaudage, le seul du genre en Amérique du Nord sur le circuit de la Coupe du monde, requiert un enneigement capricieux. Tantôt grâce à des gondoles télescopiques pour la rampe de départ, tantôt avec des traîneaux hissés par un jeu de poulies actionné par une motoneige au bas, toute la neige transportée a été saupoudrée par une souffleuse afin de former le tapis blanc. De cinq à huit hommes reliés chacun à un harnais de sécurité, crampons aux pieds, ont délicatement poli la surface chaque jour au moyen de râteaux.

« La finition, c’est long. C’est une sculpture, une œuvre d’art », illustre Hénault de manière poétique.

Un poids à surveiller

La neige, substance maudite par les Québécois en cet hiver généreux, a causé son lot de problèmes là aussi. Pour éliminer les risques en raison du poids, un maximum de 12 pouces est accordé dans la pente de course, et un de 18 pouces dans l’aire de réception. Avec les conséquences qu’on devine dans l’éventualité d’un chaud soleil ou de la pluie, ces couches deviennent également des minimums.

Aussi, toute nouvelle neige reçue n’est pas nécessairement la bienvenue. Celle formant la base, durcie durant les nuits par l’action de l’eau et des fertilisants aspergés afin de l’humidifier, n’apprécie pas cohabiter avec la neige molle ou trop sèche. Les riders n’aiment pas non plus un tapis trop mou, déjà que la piste plus courte que la normale ne permet pas d’atteindre l’amplitude optimale pour effectuer les meilleurs mouvements.

Pour compléter le spectacle, il reste l’audace des concurrents pour s’élancer vers ce bain de foule qui les attend au bas. Quand une camionnette les aura hissés aux deux tiers de la tour, via la côte de la Potasse, il leur faudra ensuite escalader des escaliers d’une hauteur de 45 pieds afin d’atteindre le sommet pour le départ. En contrebas, des milliers de crinqués les acclameront.

« Il y a vraiment beaucoup de monde ici comparativement à ce qu’on voit ailleurs, témoigne Maxime Hénault. Il y a une belle foule, de l’énergie et un bon vibe. En plus, c’est le samedi soir, alors on comprend que les gens viennent un peu pour s’amuser... »

La sécurité avant tout pour la chef de la compétition

Photo Didier Debusschère

Elle avait géré le transport de la neige par hélicoptère durant les Jeux olympiques de Vancouver. On présume que Dominique Langelier s’avère la candidate toute désignée pour diriger une épreuve de Big Air sur une structure au centre-ville de Québec.

Chef de la compétition aux finales de la Coupe du monde de cette semaine, la dame originaire de Sainte-Agathe a construit son nom sur la scène internationale. Avant de devenir responsable du développement du sport et des événements à Snowboard Canada en 2005, elle avait participé à l’éclosion de la planche à neige durant son emploi à la station de Mont-Tremblant en 1998.

Première femme

Son expertise s’est bonifiée en 2010 lorsqu’elle est devenue la première femme à occuper le poste de chef de la compétition d’un sport dans l’histoire des Jeux olympiques, été comme hiver, et toutes disciplines confondues.

« J’adore encore travailler à des compétitions comme celle-ci, mais je souhaite aussi faire de la formation pour que d’autres jeunes s’intéressent à ce rôle, des femmes autant que des hommes. Je trouve qu’il y a encore trop de gens qui s’improvisent organisateurs d’événements », constate-t-elle.

« Quand on organise un événement comme celui-ci, on le fait pour des athlètes pour qui c’est un travail à temps plein, qui s’entraînent aussi fort techniquement que physiquement, avec le but de gagner leur vie et des médailles aux Jeux olympiques et sur la scène internationale. On se doit d’avoir de bons procédés de travail, et c’est pour ça que je m’investis autant. Il y a encore trop de préjugés avec l’image du snowboarder qui fume du pot dans le stationnement. »

Contraintes

Cette tour improvisée au milieu de la ville, de laquelle s’élanceront plusieurs des meilleurs skieurs et planchistes de la planète, force ces disciplines à cohabiter entre le sport et l’ambiance festive. De là l’expérience de Dominique Langelier, la dernière personne à autoriser le début de la compétition après avoir vérifié toutes les contraintes de sécurité.

« Quand un jeune s’élance sur une structure de Big Air, il doit savoir que tout a été fait pour que ce soit sécuritaire », se répète-t-elle.

« Durant la journée de jeudi [aux qualifications], les athlètes ont sauté durant huit heures sur une structure de neige. Ce n’est quand même pas une montagne de ski. Il y a donc des décisions importantes à prendre. »

Le plus gros Big Air au Canada