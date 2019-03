Un nouveau resto de Griffintown sert le tartare à volonté pour pas cher

L’arrivée de la chaîne de comptoir à tartares Küto sur le territoire montréalais risque d’en réjouir plus d’un!

Eh oui, l’entreprise qui a déjà neuf succursales en banlieue ouvre un nouveau comptoir à Griffintown. L’ouverture officielle a lieu le 14 mars 2019.

Ouvert du lundi au vendredi pour le lunch et le souper, ainsi que la fin de semaine à partir de 16 h, Küto propose 16 différents tartares sur son menu régulier. Il y en a donc vraiment pour tous les goûts.

En soirée, vous pouvez aussi profiter de promotions pas mal intéressantes, comme celle du mercredi, où le tartare est offert à volonté pour la modique somme de 25 $. Vous aurez même droit à un petit à-côté de salade ou de chips maison. Impossible de refuser!

Un nouveau venu à découvrir dans le territoire de Griffintown!

Küto – comptoir à tartares

100, rue Peel, suite 110

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!