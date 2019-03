Un parti qui se cherche

Je lisais sur les réseaux sociaux les réactions de militants indépendantistes à propos de la démission de Catherine Fournier comme députée du Parti québécois. Il y avait un bel éventail d’opinions, de la condamnation sans appel (trahison) à l’applaudissement béat (Bravo, on te suit!). S’il s’était agi d’une politicienne aguerrie, possédant une longue feuille de route, j’aurais compris tout cet émoi. Mais ce n’est pas le cas, Catherine Fournier n’a pas de grandes réalisations à son crédit (le fait d’être jeune étant tout ce qu’on invoque à son appui) et je pense qu’il faut vraiment laisser retomber la poussière afin d’y voir plus clair dans ce geste impromptu et qui me semble inopportun à première vue. Mais sans doute que d’ici quelques jours, nous en apprendrons davantage et que sa démission comme députée péquiste ne répond pas à un ras-le-bol soudain, mais à une stratégie bien (ou mal) réfléchie.

Une de ces réactions a retenu mon attention.

Elle vient d’un vieil ami, Pierre Cloutier, avocat dévoué, maintenant à la retraite, je crois. Cloutier rappelle plutôt les trahisons passées du Parti québécois. La première, c’est lorsque que Pauline Marois a fait remplacer, en mars 2008, l’article 1 du programme du PQ de « réaliser la souveraineté du Québec » par la formule biaisée : « la défense des intérêts du Québec », formule chère à plusieurs tenants du « beau risque ».

Il rappelle que le ministre péquiste Paul Bégin, alors procureur général du Québec, était intervenu dans la cause opposant un citoyen du Nouveau-Brunswick au premier ministre Chrétien qui, devant toutes les caméras du pays, avait empoigné à la gorge un militant, Bill Clennet, opposé à la réforme de l’assurance-chômage, en 1996, à Gatineau, donc en territoire québécois. Répondant à un on ne sait trop quel appel du pied, Bégin avait ordonné l’arrêt des procédures, sauvant ainsi Chrétien, notre pire ennemi, d’une condamnation certaine. On appelle cela comment?

Sur la même lancée, il dénonce le refus de Jean-François Lisée d’autoriser les membres péquistes de soumettre l’étude du cas d’Yves Michaud à la Commission des institutions, malgré le dépôt d’une pétition de près de 5000 personnes. On appelle cela de la lâcheté. Cet ordre est venu chef du parti, comme l’a confirmé à Cloutier le député François Gendron.

Un parti qui laisse tomber ses militants de la première heure comme Yves Michaud, qui préfère faire la vie belle à ses ennemis politiques comme Jean Chrétien impliqué jusqu’au coude dans le scandale des commandites, et qui n’ose plus dire les vraies choses, c’est-à-dire parler d’indépendance et de souveraineté, mérite-il encore notre appui?

Pour ma part, je retiens la motion présentée par le Parti québécois à l’Assemblée nationale pour qu’elle reconnaisse le pantin des États-Unis, Juan Guaidó, comme président par intérim du Venezuela. Que le Parti de René Lévesque, de Jacques Couture, de Gérald Godin, de Camille Laurin, Lise Payette, Robert Burns, Jacques Parizeau, Bernard Landry et de tant de militants progressistes se range derrière le Parti libéral de Justin Trudeau et du gouvernement Trump, le bourreau du peuple vénézuélien, pour s’ingérer honteusement dans les affaires internes d’un gouvernement légitimement élu me semble honteux et je remets sérieusement en question mon appartenance à ce parti. Je n’irai pas jusqu’à militer à Québec solidaire mais j’approuve tout à fait la position de ce parti qui refuse l’ingérence et souligne à juste titre la neutralité dont a fait preuve jusqu’à maintenant l’ONU.

Le Parti québécois est sans doute mal conseillé et il aurait tout intérêt à repenser sa politique en matière de relations internationales, en la recadrant selon les principes de neutralité, de non alignement, de non ingérence et de solidarité active envers les plus démunis. Je n’aurais pas hésité à démissionner, moi aussi, si j’avais été député de ce parti à l’Assemblée nationale. Pour d’autres raisons que Catherine Fournier.