CORBEIL, Lionel



À Montréal, le 10 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Lionel Corbeil, époux de feu Orise Séguin et père de feu Sylvain (Nathalie), chauffeur retraité à la raffinerie Shell Canada.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Daniel), ses petits-enfants Julie (Marc), Véronique (Mathieu), Andréanne (Dominique), Stéphanie et Francis, ses arrière-petits-enfants Léa et William, sa soeur Rolande, sa compagne Pierrette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 de 14h à 17h au complexe funéraireUne célébration de vie aura lieu ce même jour à 17h au même endroit.En guise de sympathie, la famille apprécierait que des dons soient faits à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont en la mémoire de Lionel Corbeil. (fondationhmr.ca)