GARAND, Raymond



Le 12 mars 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Raymond Garand, de Saint-Jacques-le-Mineur, époux de Mme Céline Labrecque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Lucette Poupart, ses enfants Martin et Marie Pier, ses petits-enfants Amélie, Marianne, Ellie et Jackson, son frère Normand (Esther) ainsi que de nombreux autres parents, amis et collègues.Il a été confié au salon funéraire:SAINT-RÉMI, QCTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 23 mars de 10h à 15h. Les funérailles suivront à 15h en l'église St-Rémi.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise de Prévention du Suicide (formulaires disponibles au salon).