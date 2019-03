DUPONT, René



De Pointe-aux-Trembles, le 14 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur René Dupont, époux de feu Madame Véronique Parent.Il laisse dans le deuil sa fille Danielle (Gilles Belletête), ses petits-enfants Marie-Ève (Jabrane), Andréanne (Nina), Véronique et Valérie (Malcolm), ses trois arrière-petites-filles Zaynab, Yousra et Soraya ainsi que les enfants et petits-enfants de Gilles, autres parents et amisLa famille vous accueillera au complexele samedi 23 mars 2019 de 14h à 17h30. Un hommage lui sera rendu au salon à 17h.