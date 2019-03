GUILLEMETTE, Paul-Denis



De Ste-Catherine, le 14 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Paul-Denis Guillemette, époux de Mme Florette Robert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Marc), Maryse (Yvan) et Louis (Isabelle), ses petits-enfants Marc-Antoine, Andrée-Anne, Caroline, Émile, Mireille, Marc-André, Étienne et Rosalie, ses frère et soeurs Pauline, Marguerite (Omer), Dorothée (Raymond), Walter et Suzanne (Jacques), ses quatre filleuls Louise, Diane A., Diane B. et Réjean, ainsi que plusieurs parents et amis.Il a été confié au:SAINT-CONSTANT, QCTél :450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis à la résidence funéraire le vendredi 22 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars dès 10h, en l'église Ste-Catherine d'Alexandrie, 5365, boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine, suivi des funérailles à 11h.Si vous le désirez, en témoignage de votre sympathie, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.