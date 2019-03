RITCHOT, Monique



À Montréal, le mercredi 6 mars 2019 est décédée, à l'âge de 89 ans, Monique Ritchot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise et Pierre, ses petits-enfants Pierre-Luc et Ariane, son frère Jean, sa soeur Lucille ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 6 avril 2019 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur du Québec.