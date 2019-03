GASCON, Alice (née Villeneuve)



À Montréal, le 12 mars à l'aube de ses 98 ans, est décédée Alice Villeneuve, épouse de feu Rosario Gascon.Elle laisse dans le deuil ses filles, Estelle (Yves-Guy Roy), Louise (Paul Charette) et Hélène (Clarence Kimpton), ses petits-enfants, Élizabeth, Mirianne, William et Kelin, ses arrière-petits-enfants, Mirianna, Juliette, Théo, Maude et Sarah ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars de 14h à 16h30 au complexe funéraire:suivi d'une cérémonie religieuse à 16h30 au salon.Des dons à la Société Alzheimer de Laval seraient appréciés.